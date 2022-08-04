«Осень или зима». Песков допустил, что прямую линию могут объединить с большой пресс-конференцией Путина

Прямую линию могут объединить с большой пресс-конференцией президента Владимира Путина. Дата ее проведения пока не назначена, сообщил 4 августа пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Нет, пока так и не назначили [дату проведения прямой линии]. Она будет, но надо понять когда. <…> Там посмотрим, осень или зима, может, после пресс-конференции [президента] заключительной, будем смотреть», — сказал Песков (цитата по ТАСС). При этом он добавил, что в августе ее ждать не стоит.
Он также напомнил, что прямую линию уже объединяли с пресс-конференцией, и это получилось «неплохо». «Может быть и объединим, но пока окончательные решения не приняты», — подчеркнул Песков.
Ранее он утверждал, что «рутинная подготовка» к прямой линии ведется, и это мероприятие обязательно состоится.
Владимир Путин ежегодно проводит прямые линии, в ходе которых несколько часов отвечает на вопросы россиян. Последняя такая состоялась 30 июня 2021 года.