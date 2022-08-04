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    Мужчина с шаткой походкой метал кирпичи в окна дома в Мурино

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    Мужчина из Мурино возомнил себя легкоатлетом. Правда, вместо диска он метал кирпичи, и не абы куда, а в окно одной из квартир.

    Читательница «Фонтанки» Дарья

    Горожанина с шаткой походкой заметили у дома 13 на проспекте Авиаторов Балтики накануне вечером. Судя по видео, оказавшемуся в распоряжении «Фонтанки» 4 августа, стёкла не выдержали натиска и сдались, осыпавшись на газон.

    Что конкретно так разозлило мужчину — непонятно. «Фонтанка» запросила комментарий в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Судя по всему, у дома 13 на проспекте Авиаторов Балтики нередко бывает неспокойно. Так, 3 августа в группе «Девяткино LIVE | Мурино» во «ВКонтакте» один из пользователей рассказал, что неизвестный ударил в лицо горожанина среднего возраста.

    Больше недели назад, 25 июля, СМИ писали, что на седьмом этаже того же дома обнаружили труп 33-летнего мужчины. Гражданин лежал около лифтов в крови и по неизвестной причине был одет в одни трусы.

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