Мужчина с шаткой походкой метал кирпичи в окна дома в Мурино

Мужчина из Мурино возомнил себя легкоатлетом. Правда, вместо диска он метал кирпичи, и не абы куда, а в окно одной из квартир.

Горожанина с шаткой походкой заметили у дома 13 на проспекте Авиаторов Балтики накануне вечером. Судя по видео, оказавшемуся в распоряжении «Фонтанки» 4 августа, стёкла не выдержали натиска и сдались, осыпавшись на газон.



Что конкретно так разозлило мужчину — непонятно. «Фонтанка» запросила комментарий в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

