Мужчина с шаткой походкой метал кирпичи в окна дома в Мурино

Мужчина из Мурино возомнил себя легкоатлетом. Правда, вместо диска он метал кирпичи, и не абы куда, а в окно одной из квартир.
Читательница «Фонтанки» Дарья
Горожанина с шаткой походкой заметили у дома 13 на проспекте Авиаторов Балтики накануне вечером. Судя по видео, оказавшемуся в распоряжении «Фонтанки» 4 августа, стёкла не выдержали натиска и сдались, осыпавшись на газон.
Что конкретно так разозлило мужчину — непонятно. «Фонтанка» запросила комментарий в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Судя по всему, у дома 13 на проспекте Авиаторов Балтики нередко бывает неспокойно. Так, 3 августа в группе «Девяткино LIVE | Мурино» во «ВКонтакте» один из пользователей рассказал, что неизвестный ударил в лицо горожанина среднего возраста.
Больше недели назад, 25 июля, СМИ писали, что на седьмом этаже того же дома обнаружили труп 33-летнего мужчины. Гражданин лежал около лифтов в крови и по неизвестной причине был одет в одни трусы.