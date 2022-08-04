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    Купание «железного коня» в Шлиссельбурге прервали спасатели

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    Из канала в Кировском районе Ленобласти утром 4 августа спасателям пришлось вылавливать автомобиль. Где водитель — пока загадка.

    В 9:30 четверга шлиссельбургским спасателям поступила информация о легковом автомобиле, съехавшем в Новоладожский канал в Шлиссельбурге, сообщает 47News со ссылкой на Аварийно-спасательную службу Ленобласти. По предварительной информации, Hyundai Solaris занырнул в воду ночью.

    На место отправился поисково-спасательный отряд Шлиссельбурга. Водолазы осмотрели дно, подцепили затонувшую машину тросом и вытащили на берег. Людей в салоне не было.

    Причины и обстоятельства купания машины выясняют.

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