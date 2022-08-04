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    Мотоциклистка оказалась в больнице, срикошетив от поребрика в кроссовер под Выборгом

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    ДТП с участием мотоцикла произошло утром 4 августа в Выборгском районе Ленобласти. В результате серьезно пострадала управлявшая им женщина.

    В половине одиннадцатого часа утра 38-летняя женщина, управляя мотоциклом Honda, на 1-м километре подъезда к Выборгу от трассы «Скандинавия» наехала на бордюрный камень, сообщает ОГИБДД Выборгского района Ленобласти. После этого байк опрокинулся и столкнулся с автомобилем Hyundai под управлением 63-летнего мужчины.

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    В результате аварии мотоциклистка получила тяжелые травмы и была госпитализирована.

    Фото: ОГИБДД Выборгского района Ленобласти
    Фото: ОГИБДД Выборгского района Ленобласти

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