Мотоциклистка оказалась в больнице, срикошетив от поребрика в кроссовер под Выборгом

ДТП с участием мотоцикла произошло утром 4 августа в Выборгском районе Ленобласти. В результате серьезно пострадала управлявшая им женщина.
В половине одиннадцатого часа утра 38-летняя женщина, управляя мотоциклом Honda, на 1-м километре подъезда к Выборгу от трассы «Скандинавия» наехала на бордюрный камень, сообщает ОГИБДД Выборгского района Ленобласти. После этого байк опрокинулся и столкнулся с автомобилем Hyundai под управлением 63-летнего мужчины.
В результате аварии мотоциклистка получила тяжелые травмы и была госпитализирована.