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    Петербуржец до смерти забил бабушку-блокадницу. Она мешала ему отдыхать

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    Калининский районный суд вынес приговор петербуржцу, от кулаков которого скончалась пережившая блокаду бабушка. Родственница дерзнула разлучить Максима Фёдорова с бутылкой.

    О приговоре 32-летнему Фёдорову 4 августа сообщает прокуратура Петербурга. Его признали виновным в гибели 82-летней блокадницы, которая приходилась ему бабушкой. Воспоминания о случившемся внуку даются с трудом — 13 сентября прошлого года он усердно искал истину на дне бутылок.

    Следствию и суду Фёдоров рассказал, что закладывать за воротник в квартире на Тихорецком проспекте, 25/5, начал уже с утра. Память сохранила 200 граммов коньяка, которыми он запил пиво, но не смерть бабушки.

    Валентина Георгиевна не стерпела застолья уже во второй половине дня. Сказала что-то резкое, и внук сжал кулаки. Он «был очень зол», бил в голову и грудь, сколько раз и куда ещё — не вспомнил. Женщина, сидевшая в этот момент на диване, осталась на нём ничком. Фёдоров полагает, что, когда он вернулся к спиртному, бабушка была ещё жива, убивать он её не хотел.

    Уголовное дело было возбуждено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда, повлёкшего смерть по неосторожности.

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