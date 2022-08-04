    Пробки

    3/10

    usd60.24eur61.12
    Зомби - «Макдональдс»Как вляпаться за 20 минутРеабилитация в «Водоканале»Образ жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Российского хоккеиста в Финляндии заставили заклеить флаг РФ на форме

    3768
    12 комментариев

    Хоккейный вратарь Константин Волков рассказал, что во время выступления за финский клуб «Эссяте» после 24 февраля столкнулся с запретом на символику России. Об этом 4 августа пишет Sports.ru со ссылкой на самого спортсмена.

    «Я сидел в раздевалке, ко мне подошли и сообщили, что лига сверху сказала убрать флаг, чтобы избежать провокаций и агрессии. А у меня на шлеме было их два — финский и русский. Почему я должен заклеивать свой флаг, а ваш оставлять? Давайте тогда заклею оба. Я же рисовал их для дружбы, а не для вражды», — заявил Волков.

    При этом вратарь отметил, что негатива лично в свой адрес в Финляндии не испытал.

    Константин Волков отыграл в хоккейном клубе «Эссяте» сезон-2021/22. Весной 2022 года он подписал двухлетний контракт с московским «Динамо».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 12

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    12
    close