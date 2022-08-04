Российского хоккеиста в Финляндии заставили заклеить флаг РФ на форме

Хоккейный вратарь Константин Волков рассказал, что во время выступления за финский клуб «Эссяте» после 24 февраля столкнулся с запретом на символику России. Об этом 4 августа пишет Sports.ru со ссылкой на самого спортсмена.



«Я сидел в раздевалке, ко мне подошли и сообщили, что лига сверху сказала убрать флаг, чтобы избежать провокаций и агрессии. А у меня на шлеме было их два — финский и русский. Почему я должен заклеивать свой флаг, а ваш оставлять? Давайте тогда заклею оба. Я же рисовал их для дружбы, а не для вражды», — заявил Волков.

