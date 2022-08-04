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    КАМАЗ собрал с десяток машин на трассе в Севастополе, загоревшись на ходу

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    Видео: «ПОДСЛУШАНО В СЕВАСТОПОЛЕ»

    Поломка тормозов у грузовика закончилась массовой аварией с погибшим и пострадавшими на трассе в Севастополе утром 4 августа. Очевидец заснял, как большегруз, собирая машины, вспыхнул на ходу.

    Авария произошла около 11:30 на 13-м километре автодороги Севастополь — Инкерман, сообщает пресс-служба МВД РФ по Севастополю. КАМАЗ с прицепом столкнулся с девятью легковыми и одним грузовым автомобилем. По предварительным данным, причиной стала неисправность тормозной системы. На видео, снятом очевидцем, видно, как КАМАЗ таранит машины, затем загорается и едет дальше, оставляя за собой огненную полосу на дороге, выкатывается на мост и там, наконец, останавливается.

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    В результате ДТП один человек погиб. Пострадал, по данным регионального управления МЧС, 21 человек, включая троих детей, а по данным МВД — 10 человек, в том числе один ребенок. Пострадавших госпитализировали. Севастопольская прокуратура начала проверку по факту произошедшего.

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