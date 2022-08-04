Нелёгкая это работа. Из болота в Ленобласти тащили крупного коня по кличке Бах

Крупного молодого коня по кличке Бах спасли пожарные — животное едва не утонуло в болоте. За помощью обратились наездники, которые поддерживали голову мерина над водой в течение четырёх часов, чтобы тот не захлебнулся.

Чтобы не дать лошади погибнуть, всадник, который на тот момент находился возле коттеджного поселка «Особый статус» в Ленобласти, искал подмогу в ближайшей деревне, но безуспешно. Тракторов или иной спецтехники на месте не оказалось, сообщают 4 августа в пресс-службе областного МЧС.

Фото: МЧС России по Ленинградской области Фото: МЧС России по Ленинградской области Поделиться Поделиться





Мужчина не без труда нашёл способ связаться со службой спасения, после чего на место отправились спасатели. По затопленной и весьма непредсказуемой местности пожарные прибыли к указанной точке.

«Чтобы высвободить лошадь, под ее брюхом и передними ногами пропустили тросы, веревки и пожарные рукава. Потребовалось приложить нечеловеческие усилия, чтобы животное, весившее несколько центнеров, вытянуть из топи спустя несколько часов мучений…» — рассказали в пресс-службе.

После произошедшего под впечатлением до сих пор находятся очевидцы. Да и для пожарных, которые повидали многое, подобный случай очень нетипичен.

