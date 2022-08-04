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    «Я ненавижу русских». Норвежского дипломата выдворят из России после скандала в отеле

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    В МИД РФ вызвали посла Норвегии Руне Ресаланда, где ему заявили протест из-за поведения и русофобских высказываний норвежского консула Элисабет Эллингсен и добавили, что ее пребывание в России больше невозможно. Об этом 4 августа говорится в сообщении ведомства.

    «После произошедшего пребывание Э. Эллингсен на территории Российской Федерации невозможно. <…> Заявление МИД Норвегии с выражением сожаления по поводу этого возмутительного инцидента принято нами к сведению», — говорится в сообщении МИД РФ.

    В конце июля норвежский консул Элисабет Эллингсен устроила скандал в гостинице Azimut в Мурманске. Она разговаривала с сотрудниками отеля на повышенных тонах, используя нецензурную лексику.

    «Я ненавижу русских! Я привыкла к чистым номерам, я из Скандинавии. Не как какая-нибудь русская женщина, которая убирается абы как!» — кричала она (цитата по «СеверПост»).

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