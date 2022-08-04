«Я ненавижу русских». Норвежского дипломата выдворят из России после скандала в отеле

В МИД РФ вызвали посла Норвегии Руне Ресаланда, где ему заявили протест из-за поведения и русофобских высказываний норвежского консула Элисабет Эллингсен и добавили, что ее пребывание в России больше невозможно. Об этом 4 августа говорится в сообщении ведомства.

«После произошедшего пребывание Э. Эллингсен на территории Российской Федерации невозможно. <…> Заявление МИД Норвегии с выражением сожаления по поводу этого возмутительного инцидента принято нами к сведению», — говорится в сообщении МИД РФ.

