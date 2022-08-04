    Пробки

    3/10

    usd60.24eur61.12
    Зомби - «Макдональдс»Как вляпаться за 20 минутРеабилитация в «Водоканале»Образ жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    В акватории реки Юнтоловки открылся общедоступный гребной клуб

    720
    1 комментарий

    На реке Юнтоловке в Приморском районе появилась новая спортивная база. Акцент здесь сделают на гребные виды спорта — греблю на каноэ, байдарках, SUP-бордах, лодках «Дракон». Как отмечают создатели базы «Главстрой Санкт-Петербург», этот объект стал первой в Петербурге водной базой развлечений в составе жилого комплекса, доступной для всех жителей города.

    Фото: Предоставлено компанией «Главстрой Санкт-Петербург»
    ПоделитьсяПоделиться

    Помимо прочего, здесь также можно научиться академической гребле или йоге на воде. На базе могут заниматься не только новички и любители, но и профессиональные спортсмены, причем как взрослые, так и дети. Всеми занятиями руководят профессиональные тренеры.

    Спортивная база «Причал’Ю» находится в составе ЖК «Юнтолово», где в планах также создать обширный парк. Всё это вписывается в рамки идеи основателя «Главстроя Санкт-Петербург» Олега Дерипаски, который предложил создавать целые экокварталы, где дома и инфраструктура, в том числе и спортивная, вписываются в природный ландшафт.

    Фото: Предоставлено компанией «Главстрой Санкт-Петербург»

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close