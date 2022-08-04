В акватории реки Юнтоловки открылся общедоступный гребной клуб

На реке Юнтоловке в Приморском районе появилась новая спортивная база. Акцент здесь сделают на гребные виды спорта — греблю на каноэ, байдарках, SUP-бордах, лодках «Дракон». Как отмечают создатели базы «Главстрой Санкт-Петербург», этот объект стал первой в Петербурге водной базой развлечений в составе жилого комплекса, доступной для всех жителей города.
Помимо прочего, здесь также можно научиться академической гребле или йоге на воде. На базе могут заниматься не только новички и любители, но и профессиональные спортсмены, причем как взрослые, так и дети. Всеми занятиями руководят профессиональные тренеры.
Спортивная база «Причал’Ю» находится в составе ЖК «Юнтолово», где в планах также создать обширный парк. Всё это вписывается в рамки идеи основателя «Главстроя Санкт-Петербург» Олега Дерипаски, который предложил создавать целые экокварталы, где дома и инфраструктура, в том числе и спортивная, вписываются в природный ландшафт.