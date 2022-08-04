Каршеринг и скорая не поделили дамбу перед съездом в Кронштадт

Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Машина скорой помощи попала в ДТП на дамбе Петербурга утром 4 августа. К счастью, обошлось без серьезных последствий.
По предварительной информации, около 11 часов утра на 128-м километре внешнего кольца скоростной автодороги КЗС, перед съездом в Кронштадт со стороны Приморского шоссе, столкнулись каршеринговый легковой автомобиль и машина скорой помощи, рассказали «Фонтанке» в Дирекции КЗС. Судя по видео, опубликованному в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», каршеринг существенно повредил себе переднюю часть.
Пострадавших в ДТП нет. Некоторое время водителям приходилось просачиваться по среднему ряду, но сейчас все три полосы открыты для движения, пробок нет, добавили в Дирекции.