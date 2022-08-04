    Пробки

    3/10

    usd60.24eur61.12
    Зомби - «Макдональдс»Как вляпаться за 20 минутРеабилитация в «Водоканале»Образ жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Каршеринг и скорая не поделили дамбу перед съездом в Кронштадт

    916
    обсудить

    Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    Машина скорой помощи попала в ДТП на дамбе Петербурга утром 4 августа. К счастью, обошлось без серьезных последствий.

    По предварительной информации, около 11 часов утра на 128-м километре внешнего кольца скоростной автодороги КЗС, перед съездом в Кронштадт со стороны Приморского шоссе, столкнулись каршеринговый легковой автомобиль и машина скорой помощи, рассказали «Фонтанке» в Дирекции КЗС. Судя по видео, опубликованному в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», каршеринг существенно повредил себе переднюю часть.

    Пострадавших в ДТП нет. Некоторое время водителям приходилось просачиваться по среднему ряду, но сейчас все три полосы открыты для движения, пробок нет, добавили в Дирекции.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий
    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close