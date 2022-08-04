Немолодой велосипедист не доехал до велодорожки на Яхтенной. Его сбила «ГАЗель»

Велосипедист пострадал в утренней аварии в Приморском районе Петербурга. От велодорожки его отделяли метры.
Велосипед, придавленный к проезжей части колесом автомобиля, 4 августа показали в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Водитель сидел в салоне, ехавшего на двухколёсном транспорте рядом не увидели.
В УГИБДД по Петербургу и области «Фонтанке» уточнили, что авария случилась в половине девятого часа утра. У дома № 4 по Яхтенной улице «ГАЗель» с 21-летним водителем сбила мужчину 60 лет. Пострадавшего увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести. Полицейские проводят проверку.
Судя по карте, велодорожка находится через дорогу от места аварии.