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    Немолодой велосипедист не доехал до велодорожки на Яхтенной. Его сбила «ГАЗель»

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    Велосипедист пострадал в утренней аварии в Приморском районе Петербурга. От велодорожки его отделяли метры.

    Велосипед, придавленный к проезжей части колесом автомобиля, 4 августа показали в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Водитель сидел в салоне, ехавшего на двухколёсном транспорте рядом не увидели.

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    В УГИБДД по Петербургу и области «Фонтанке» уточнили, что авария случилась в половине девятого часа утра. У дома № 4 по Яхтенной улице «ГАЗель» с 21-летним водителем сбила мужчину 60 лет. Пострадавшего увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести. Полицейские проводят проверку.

    Судя по карте, велодорожка находится через дорогу от места аварии.

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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