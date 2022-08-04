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    ЦБ рекомендует госкомпаниям перевести доллары и евро в «дружественные» валюты

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    Банк России порекомендовал правительству предписать госкомпаниям перевести накопленные средства в долларах и евро в юани и другие валюты дружественных государств, сообщается в докладе регулятора, опубликованном 4 августа.

    ЦБ будет содействовать ускорению девалютизации, вводить дополнительные меры, направленные на сокращение банковских операций в долларах и евро. «Могут потребоваться дополнительные меры для дестимулирования использования «токсичных» валют компаниями реального сектора. Нефинансовым организациям целесообразно перевести накопленные валютные средства в валютах недружественных стран в иные валюты. В отношении компаний с государственным участием будет оправдан выпуск правительством Российской Федерации соответствующих директив», — отметило ведомство в докладе.

    Аналогичные рекомендации могут касаться отказов от использования в новых контрактах валют недружественных стран, а по возможности и включения в старые контракты условий, по которым исполнение требований должно быть в рублях или валютах дружественных стран.

    Кроме того, в ЦБ сообщили, что нужно будет вернуться к публикации финансовой отчетности, и назвали раскрытие информации «важным условием развития финансового рынка».

    «В числе приоритетов на ближайшее время — восстановление устойчивости финансовых организаций и их участие в структурной трансформации экономики. Банк России готов оценивать возможность введения риск-ориентированных регуляторных стимулов для участия банков в трансформационных проектах по мере восстановления их капитала. При этом должны быть выработаны критерии таких проектов», — заявили в ведомстве.

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