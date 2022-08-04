В НИЦЭМ им. Гамалеи рассказали, когда ждать нового пика заболеваемости COVID-19

Новый пик заболеваемости коронавирусом в России ожидается в конце августа, до этого число новых ежедневных случаев COVID-19 будет увеличиваться. Об этом в комментарии РИА Новости сообщил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.



«Я говорю это на основании того, как протекает эпидемия с этими вирусами ВА.4 и ВА.5 в других странах. В других странах обычно от начала эпидемии проходит месяц, у нас начался [подъём] где-то в конце июля, значит в конце августа должен быть пик», — заявил собеседник агентства в четверг, 4 августа.

