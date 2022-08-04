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    COVID-19

    В НИЦЭМ им. Гамалеи рассказали, когда ждать нового пика заболеваемости COVID-19

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    Новый пик заболеваемости коронавирусом в России ожидается в конце августа, до этого число новых ежедневных случаев COVID-19 будет увеличиваться. Об этом в комментарии РИА Новости сообщил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

    «Я говорю это на основании того, как протекает эпидемия с этими вирусами ВА.4 и ВА.5 в других странах. В других странах обычно от начала эпидемии проходит месяц, у нас начался [подъём] где-то в конце июля, значит в конце августа должен быть пик», — заявил собеседник агентства в четверг, 4 августа.

    По словам эксперта, здравоохранение в России вряд ли будет перегружено, поскольку при «омикроне» чаще всего не требуется госпитализация. При этом штамме, добавил он, люди чаще всего болеют дома, летальность при заболевании невысокая.

    «Фонтанка» писала, что за минувшие сутки в России резко возросло число заразившихся коронавирусом — зафиксировано 17 126 случаев заражения против 14 638 днем ранее. В Москве выявили 5 973 случая заболевания, в Петербурге — 1 814.

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