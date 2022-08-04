ВЦИОМ выяснил, как часто устают россияне

Больше половины граждан России (56%) испытывают усталость как минимум по нескольку раз в неделю. Чаще всего на регулярную усталость жалуются молодые люди в возрасте 25–34 лет (63%). Об этом свидетельствуют данные очередного опроса, опубликованного 4 августа на сайте ВЦИОМ.
Почти каждый четвертый респондент (23%) чувствует себя уставшим по нескольку раз в месяц, среди молодежи 18–24 лет об этом говорит почти каждый третий (30%). Несколько раз за полгода переживают усталость 4% россиян, несколько раз в году — 5% опрошенных.
Основной причиной усталости 30% респондентов назвали «нервную и ответственную работу»,
При этом в ходе опроса 7% респондентов заявили, что не испытывают чувство усталости никогда, — чаще всех об этом говорят мужчины и люди пожилого возраста старше 60 лет (по 10% опрошенных соответственно).
Всероссийский телефонный опрос был проведен 22 июля 2022 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.