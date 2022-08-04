ВЦИОМ выяснил, как часто устают россияне

Больше половины граждан России (56%) испытывают усталость как минимум по нескольку раз в неделю. Чаще всего на регулярную усталость жалуются молодые люди в возрасте 25–34 лет (63%). Об этом свидетельствуют данные очередного опроса, опубликованного 4 августа на сайте ВЦИОМ.



Почти каждый четвертый респондент (23%) чувствует себя уставшим по нескольку раз в месяц, среди молодежи 18–24 лет об этом говорит почти каждый третий (30%). Несколько раз за полгода переживают усталость 4% россиян, несколько раз в году — 5% опрошенных.

