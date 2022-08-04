В аптеках России закончился урологический препарат дриптан. Лекарство необходимо детям

В аптеках России закончился урологический препарат дриптан. Он необходим детям с травмами и опухолями позвоночника и нарушениями функций мочевого пузыря.

Американская компания — производитель лекарства Abbott объяснила, что перебои связаны с «обновлением производственных процессов». Ввоз, добавили в Росздравнадзоре, приостановлен до второго квартала 2023 года. Об этом 4 августа сообщает «Коммерсантъ».

Как отмечает издание, стороны дают понять, что дело не в антироссийских санкциях. В письме главы Росздравнадзора Аллы Самойловой, направленном в регионы 26 июля, говорится о том, что компания решила приостановить обращение дриптана последней выпущенной серии из-за необходимости дополнительных испытаний лекарств «на соответствие требованиям нормативной документации по показателю «Родственные примеси». Территориальным органам ведомства поручили выявить и изъять из обращения эту серию.