В аптеках России закончился урологический препарат дриптан. Лекарство необходимо детям

В аптеках России закончился урологический препарат дриптан. Он необходим детям с травмами и опухолями позвоночника и нарушениями функций мочевого пузыря.
Американская компания — производитель лекарства Abbott объяснила, что перебои связаны с «обновлением производственных процессов». Ввоз, добавили в Росздравнадзоре, приостановлен до второго квартала 2023 года. Об этом 4 августа сообщает «Коммерсантъ».
Как отмечает издание, стороны дают понять, что дело не в антироссийских санкциях. В письме главы Росздравнадзора Аллы Самойловой, направленном в регионы 26 июля, говорится о том, что компания решила приостановить обращение дриптана последней выпущенной серии из-за необходимости дополнительных испытаний лекарств «на соответствие требованиям нормативной документации по показателю «Родственные примеси». Территориальным органам ведомства поручили выявить и изъять из обращения эту серию.
В Abbott заверили, что работают над тем, чтобы возобновить поставки в максимально возможно короткие сроки и продолжать обеспечивать потребности пациентов.
По словам специалистов, дриптан — единственный препарат, который по инструкции разрешён для лечения детей от внутрипузырной гипертензии (повышенного давления в мочевом пузыре). Он необходим детям с травмами позвоночника, спинного мозга, опухолями позвоночника, органическими поражениями и функциональными нарушениями мочевого пузыря, в том числе энурезом.
Собеседница издания добавила, что если не устранить патологию мочевого пузыря, пострадают верхние мочевые пути, а впоследствии и почки. В результате это приведёт к хронической почечной недостаточности и гибели пациента.