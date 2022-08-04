В ЗакС внесли законопроект о защите прав граждан при проведении новой программы реновации хрущевок

Фракция партии «Яблоко» внесла на рассмотрение парламента Петербурга законопроект, который корректирует условия программы комплексного развития территорий жилых кварталов (КРТ). Об этом «Фонтанке» 4 августа сообщил замглавы фракции Борис Вишневский. Как уточняют авторы, инициатива направлена на защиту прав граждан при проведении реновации. Авторы предложили принять законопроект «О некоторых вопросах обеспечения прав граждан при осуществлении комплексного развития территории жилой застройки».

Инициатива подразумевает, что собственникам и нанимателям помещений в домах, попавших под реновацию, гарантируется предоставление равнозначного жилья, то есть не меньшее по количеству комнат и жилой площади, и большая общая площадь, чем «старое» жилье в хрущевках.

Кроме того, предлагается ограничить локацию для переселения тем же муниципальным округом (в действующей версии КРТ переселить могут в любую точку в границах Петербурга). Переселение в другое место — только по согласию гражданина. Еще один пункт — это уточнение требований к домам — кандидатам в КРТ: только те здания, износ конструкций которых превышает 70 %.

Законопроект уже получил положительное заключение юридического управления парламента, которое констатировало, что инициатива не противоречит действующему законодательству и в ней не выявлены коррупциогенные факторы. Законопроект во многом дублирует поправки, которые депутаты предлагали во время рассмотрения городского закона о КРТ. Однако большинство из них было отклонено парламентским большинством. Закон о новой реновации приняли в конце июня в спешке. Перспектива попасть в КРТ взбудоражила горожан, которые начали активно объединяться и готовиться к общим собраниям собственников, чтобы успеть провести его за отведенный на это срок — 90 дней с момента публикации проекта КРТ.