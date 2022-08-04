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    В Колпино любительница скорости на «Хёндэ» врезалась в автобус и отправила в больницу шестиклассника

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    Школьник пострадал в аварии с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля в Колпинском районе. Об этом 4 августа сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области.

    По информации «Фонтанки» автобус маршрута №330 под управлением 51-летнего мужчины попал в ДТП накануне незадолго до десяти часов утра. По предварительной информации, 31-летняя жительница Колпино на Hyundai Getz при повороте с улицы Веры Слуцкой на Пролетарскую не предоставила преимущество общественному транспорту.

    В результате травмы получил 12-летний шестиклассник из Калининграда, ехавший в автобусе. Скорая увезла его в больницу с закрытым переломом руки.

    Обстоятельства аварии выясняют полицейские. Водитель Hyundai в этом году уже успела насобирать пять штрафов за превышение скорости и не заметить «красный» на светофоре.

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