«Ъ»: «Яндекс», «ВКонтакте» и OZON получили льготный кредит от государства

Правительство РФ выделило «Яндексу», «ВКонтакте» и OZON льготный кредит в размере 130 млрд рублей на выполнение обязательств перед держателями их еврооблигаций. Об этом 4 августа пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в кабинете министров.

Издание уточняет со ссылкой на аналитиков, что такая прямая господдержка является беспрецедентной, но объяснимой мерой, потому что эти компании имеют высокую системную значимость для российской экономики.

