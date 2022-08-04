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    «Ъ»: «Яндекс», «ВКонтакте» и OZON получили льготный кредит от государства

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    Правительство РФ выделило «Яндексу», «ВКонтакте» и OZON льготный кредит в размере 130 млрд рублей на выполнение обязательств перед держателями их еврооблигаций. Об этом 4 августа пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в кабинете министров.

    Издание уточняет со ссылкой на аналитиков, что такая прямая господдержка является беспрецедентной, но объяснимой мерой, потому что эти компании имеют высокую системную значимость для российской экономики.

    По данным «Коммерсанта», у «Яндекса», VK и OZON были выпущены конвертируемые облигации на 1,25 млрд долларов, на 400 млн и на 750 млн долларов соответственно. После начала спецоперации ВС РФ на Украине зарубежные биржи приостановили торговлю акциями и глобальными депозитарными расписками этих компаний, а держатели получили право требовать выкупа всех выпусков.

    В Минцифры подтвердили изданию, что правительство РФ поддержало предложение министерства по льготному кредитованию интернет-компаний.

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