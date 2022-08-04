В саду «Нева» мужчина пристреливал пневматику, вывесив мишень рядом с детской площадкой

Меткость стрелка из Красногвардейского района Петербурга не впечатлила гуляющих в парке. Он расстреливал мишень, но горожане живо представили его осечку.



О неспокойной обстановке в саду «Нева» полиции накануне в половине восьмого часа вечера сообщила 32-летняя петербурженка, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 4 августа. Она со страхом наблюдала за тренировкой стрелка, палившего по повешенной на дерево мишени.