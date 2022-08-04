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    В саду «Нева» мужчина пристреливал пневматику, вывесив мишень рядом с детской площадкой

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    Меткость стрелка из Красногвардейского района Петербурга не впечатлила гуляющих в парке. Он расстреливал мишень, но горожане живо представили его осечку.

    О неспокойной обстановке в саду «Нева» полиции накануне в половине восьмого часа вечера сообщила 32-летняя петербурженка, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 4 августа. Она со страхом наблюдала за тренировкой стрелка, палившего по повешенной на дерево мишени.

    Проходившие мимо люди и близость детской площадки, лицом к которой, по словам женщины, стоял незнакомец, не смущали.

    К приезду полицейских тренировка не закончилась. Сотрудники доставили в отдел пневматический МР-654К, его 36-летнего владельца, газовый баллон и банку с шариками. Ещё дюжину таких же насобирали рядом с мишенью.

    Мужчина, как оказалось, живёт буквально через дорогу от сада. С его аватарки в соцсети смотрит молодой человек в матроске на фоне корабля, местом работы он указывает верфи. Наградой за меткость стал протокол о мелком хулиганстве, напутствие, что стрелять лучше бы в тире, и перспектива уголовного дела.

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