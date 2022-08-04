Зеленский желает провести прямые переговоры с главой Китая

Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы провести прямые переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином по конфликту на Украине и призвал Китай оказать влияние на Россию. Об этом 4 августа сообщает ТАСС со ссылкой на гонконгскую газету South China Morning Post.



По его словам, после 24 февраля Киев запрашивал переговоры с Пекином. «Я бы хотел поговорить напрямую. У меня был один разговор с председателем Си Цзиньпином год назад. <...> Но у нас не было каких-либо переговоров с Китаем, хотя, как я считаю, это было бы полезно, <...> мне бы очень хотелось, чтобы Китай пересмотрел свое отношение к Российской Федерации», — сказал Зеленский.