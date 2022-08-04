    Пробки

    3/10

    usd60.24eur61.12
    Полет ПелосиДоставайте маскиОчередь за H&MОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Зеленский желает провести прямые переговоры с главой Китая

    5808
    14 комментариев

    Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы провести прямые переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином по конфликту на Украине и призвал Китай оказать влияние на Россию. Об этом 4 августа сообщает ТАСС со ссылкой на гонконгскую газету South China Morning Post.

    По его словам, после 24 февраля Киев запрашивал переговоры с Пекином. «Я бы хотел поговорить напрямую. У меня был один разговор с председателем Си Цзиньпином год назад. <...> Но у нас не было каких-либо переговоров с Китаем, хотя, как я считаю, это было бы полезно, <...> мне бы очень хотелось, чтобы Китай пересмотрел свое отношение к Российской Федерации», — сказал Зеленский.

    В Пекине после начала спецоперации ВС РФ выразили мнение, что Запад сыграл серьезную роль для развязывания конфликта между двумя странами.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ9
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 14

    Perli04 Авг 2022 в 08:57
    БОНАПАРТ!!!!
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий
    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    14
    close