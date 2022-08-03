ООН создает миссию для расследования обстрела СИЗО в Еленовке

ООН создает миссию, которая изучит факт обстрела следственного изолятора в Еленовке, и рассчитывает на сотрудничество России и Украины. Об этом 3 августа заявил генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш.

«Я решил в рамках своих компетенций и власти создать миссию по установлению фактов. У меня нет права проводить криминальное расследование. В данный момент вырабатываются условия работы данной миссии, и о них будет сообщено правительствам РФ и Украины», — цитирует Гутерреша РИА Новости.