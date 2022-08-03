ООН создает миссию для расследования обстрела СИЗО в Еленовке

ООН создает миссию, которая изучит факт обстрела следственного изолятора в Еленовке, и рассчитывает на сотрудничество России и Украины. Об этом 3 августа заявил генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш.
«Я решил в рамках своих компетенций и власти создать миссию по установлению фактов. У меня нет права проводить криминальное расследование. В данный момент вырабатываются условия работы данной миссии, и о них будет сообщено правительствам РФ и Украины», — цитирует Гутерреша РИА Новости.
Генсек ООН отметил, что сейчас международная организация ищет компетентных и независимых людей, которые бы могли войти в миссию. Гутерреш выразил надежду, что все стороны предоставят доступ на объекты и снабдят специалистов информацией, которая необходима для установления правды. Координировать операцию будет Кортни Рамси.
Удар по СИЗО в Еленовке был нанесен из американской РСЗО HIMARS 29 июля. По последним данным, погибли 50 украинских военнопленных, еще 73 получили ранения. По заявлениям главы ДНР Дениса Пушилина, обстрел был умышленным, случился он якобы из-за того, что пленные начали давать показания. В Минобороны РФ заявили, что Россия призывает экспертов ООН и МККК для расследования. В ООН отметили, что получили такие запросы с обеих сторон.