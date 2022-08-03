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    В Нижнем Новгороде ученый мумифицировал тела девочек и хранил дома. Суд признал его невменяемым

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    Суд в Нижнем Новгороде признал недееспособным бывшего ученого-некрополиста Анатолия Москвина, осужденного ранее за надругательства над могилами умерших. Об этом 3 августа сообщает объединенная пресс-служба областных судов.

    «Главный врач ГБУЗ Нижегородской области «Психиатрическая больница № 2 Нижнего Новгорода» обратился в суд с ходатайством о признании недееспособным Анатолия Москвина, освобожденного от уголовной ответственности за общественно опасные действия, предусмотренные ч. 1 ст. 244 УК РФ, ст. 244, ч. 2, п. «б», УК РФ. Решением Ленинский районный суд удовлетворил требования главного врача и признал Анатолия Москвина недееспособным», — говорится в сообщении.

    Москвина принудительно лечили после приговора от 2012 года. В уголовном деле мужчины было 38 эпизодов. Суд установил, что на протяжении длительного времени Москвин раскапывал могилы девочек на территории Нижегородской и Московской областей. Трупы ученый мумифицировал и хранил, в том числе у себя дома. При обыске по месту жительства правоохранители нашли более 20 детских мумий.

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