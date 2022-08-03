В Нижнем Новгороде ученый мумифицировал тела девочек и хранил дома. Суд признал его невменяемым

Суд в Нижнем Новгороде признал недееспособным бывшего ученого-некрополиста Анатолия Москвина, осужденного ранее за надругательства над могилами умерших. Об этом 3 августа сообщает объединенная пресс-служба областных судов.
«Главный врач ГБУЗ Нижегородской области «Психиатрическая больница
Москвина принудительно лечили после приговора от 2012 года. В уголовном деле мужчины было 38 эпизодов. Суд установил, что на протяжении длительного времени Москвин раскапывал могилы девочек на территории Нижегородской и Московской областей. Трупы ученый мумифицировал и хранил, в том числе у себя дома. При обыске по месту жительства правоохранители нашли более 20 детских мумий.