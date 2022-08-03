Скверу в Петербурге дали имя погибшего главы МЧС Зиничева

Губернатор Александр Беглов подписал постановление о присвоении наименований безымянным скверам в Петербурге. Об этом 3 августа сообщила пресс-служба Смольного.



Имя погибшего главы МЧС, Героя России Евгения Зиничева присвоено скверу на улице Гастелло, 7. Выбор связан с тем, что министр ранее жил в Московском районе.



Сквер на пересечении Привокзальной и Дачной улиц в Комарово получил имя архитектора Николая Никонова, автора проекта церкви Сошествия Святого Духа и церкви Казанской иконы Божией Матери в Зеленогорске.

