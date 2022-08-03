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    Скверу в Петербурге дали имя погибшего главы МЧС Зиничева

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    Губернатор Александр Беглов подписал постановление о присвоении наименований безымянным скверам в Петербурге. Об этом 3 августа сообщила пресс-служба Смольного.

    Имя погибшего главы МЧС, Героя России Евгения Зиничева присвоено скверу на улице Гастелло, 7. Выбор связан с тем, что министр ранее жил в Московском районе.

    Сквер на пересечении Привокзальной и Дачной улиц в Комарово получил имя архитектора Николая Никонова, автора проекта церкви Сошествия Святого Духа и церкви Казанской иконы Божией Матери в Зеленогорске.

    Сквер на площади Свободы в Сестрорецке теперь назван в честь инженера и сподвижника Петра I Георга Вильгельма Геннина. Скверу неподалеку от дома 5 по улице Лётчика Пилютова присвоили имя ветерана Великой Отечественной войны и Героя Советского Союза Михаила Ашика.

    Сквер между Диагональной улицей, улицей Грибалёвой и Новолитовской улицей назвали в честь якутского ученого и просветителя, создателя первого якутского алфавита Семёна Новгородова. А сквер на перекрестке улицы Маршала Говорова и Охотничьего переулка получил наименование «Тентелевский сквер» по находившейся здесь исторической Тентелевой деревне.

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