Скверу в Петербурге дали имя погибшего главы МЧС Зиничева

Губернатор Александр Беглов подписал постановление о присвоении наименований безымянным скверам в Петербурге. Об этом 3 августа сообщила пресс-служба Смольного.
Имя погибшего главы МЧС, Героя России Евгения Зиничева присвоено скверу на улице Гастелло, 7. Выбор связан с тем, что министр ранее жил в Московском районе.
Сквер на пересечении Привокзальной и Дачной улиц в Комарово получил имя архитектора Николая Никонова, автора проекта церкви Сошествия Святого Духа и церкви Казанской иконы Божией Матери в Зеленогорске.
Сквер на площади Свободы в Сестрорецке теперь назван в честь инженера и сподвижника Петра I Георга Вильгельма Геннина. Скверу неподалеку от дома 5 по улице Лётчика Пилютова присвоили имя ветерана Великой Отечественной войны и Героя Советского Союза Михаила Ашика.
Сквер между Диагональной улицей, улицей Грибалёвой и Новолитовской улицей назвали в честь якутского ученого и просветителя, создателя первого якутского алфавита Семёна Новгородова. А сквер на перекрестке улицы Маршала Говорова и Охотничьего переулка получил наименование «Тентелевский сквер» по находившейся здесь исторической Тентелевой деревне.