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    Белая медведица из Ленинградского зоопарка попробовала первый в этом сезоне арбуз

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    Медведица Хаарчаана из Ленинградского зоопарка впервые за это лето насладилась мякотью арбуза и советует брать с неё пример. Об этом 3 августа сообщается в паблике учреждения.

    «Сегодня мы готовы поделиться с вами срочными и важными новостями: медведица-красавица Хаарчаана впервые в этом году полакомилась арбузом. Она напоминает вам о важности натуральных сезонных витаминов. Так что берите пример и уплетайте сочные арбузы с таким же удовольствием, как это делает белый мишка Ленинградского зоопарка», — говорится в сообщении.

    В зоопарке отметили, что белые медведи гораздо более растительноядные, чем принято думать. В дикой природе они с удовольствием питаются водорослями и ягодами.

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