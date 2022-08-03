Белая медведица из Ленинградского зоопарка попробовала первый в этом сезоне арбуз

Медведица Хаарчаана из Ленинградского зоопарка впервые за это лето насладилась мякотью арбуза и советует брать с неё пример. Об этом 3 августа сообщается в паблике учреждения.



«Сегодня мы готовы поделиться с вами срочными и важными новостями: медведица-красавица Хаарчаана впервые в этом году полакомилась арбузом. Она напоминает вам о важности натуральных сезонных витаминов. Так что берите пример и уплетайте сочные арбузы с таким же удовольствием, как это делает белый мишка Ленинградского зоопарка», — говорится в сообщении.

