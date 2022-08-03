Каждый второй напиток. «Черноголовка» планирует занять 50% российского рынка

Производитель напитков «Черноголовка» планирует занять 50% российского рынка, объём которого приближается к $9 млрд. Об этом 3 августа сообщает Reuters, ссылаясь на гендиректора компании Наталию Сахнину.



По словам собеседницы агентства, за минувший год компания увеличила бизнес более чем в два раза. В течение двух лет фирма рассчитывает занять 30% рынка в России. Отмечается, что в 2021 году доля составила лишь 8,5%.



«Мы были, есть и будем основным российским производителем напитков», — заявила Сахнина.

