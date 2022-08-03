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    Каждый второй напиток. «Черноголовка» планирует занять 50% российского рынка

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    Производитель напитков «Черноголовка» планирует занять 50% российского рынка, объём которого приближается к $9 млрд. Об этом 3 августа сообщает Reuters, ссылаясь на гендиректора компании Наталию Сахнину.

    По словам собеседницы агентства, за минувший год компания увеличила бизнес более чем в два раза. В течение двух лет фирма рассчитывает занять 30% рынка в России. Отмечается, что в 2021 году доля составила лишь 8,5%.

    «Мы были, есть и будем основным российским производителем напитков», — заявила Сахнина.

    Чтобы удовлетворить ожидаемый рост спроса, компания строит завод в Подмосковье. Площадь составит 40 тыс. квадратных метров, а стоимость — более 3 млрд рублей. Первый этап строительства планируют завершить в марте 2023-го.

    Дополнительное внимание напиткам «Черноголовки» уделяют точки фастфуда Burger King и KFC. По словам Сахниной, она ведёт переговоры о поставках во «Вкусно — и точка». Представитель бывшего McDonald's заявил, что на данный момент в компании ищут поставщика, чей товар больше остальных устраивал бы посетителей.

    После начала спецоперации на Украине PepsiCo сообщила, что приостановит продажу газировки в стране. В июне об уходе из России сообщила и Coca-Cola.

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