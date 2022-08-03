Автобусный ад. В районе Комендантской площади произошел транспортный коллапс

Общественный и личный транспорт встал в глухую пробку вокруг Комендантской площади в Приморском районе Петербурга. Об этом «Фонтанке» сообщают вечером 3 августа читатели.
На кадрах видно, как автобусы и троллейбусы плотным кольцом выстроились вокруг ТРК «Атмосфера». Как рассказал читатель, дело в сломавшемся светофоре.
Судя по данным сервиса «Яндекс.Карты», Комендантский проспект, проспект Испытателей и Гаккелевская улица максимально загружены в сторону площади. Краснеет также Богатырский проспект.