    Пробки

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    Автобусный ад. В районе Комендантской площади произошел транспортный коллапс

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    Общественный и личный транспорт встал в глухую пробку вокруг Комендантской площади в Приморском районе Петербурга. Об этом «Фонтанке» сообщают вечером 3 августа читатели.

    На кадрах видно, как автобусы и троллейбусы плотным кольцом выстроились вокруг ТРК «Атмосфера». Как рассказал читатель, дело в сломавшемся светофоре.

    Фото: Читатель «Фонтанки»
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    Судя по данным сервиса «Яндекс.Карты», Комендантский проспект, проспект Испытателей и Гаккелевская улица максимально загружены в сторону площади. Краснеет также Богатырский проспект.

    Фото: Читатель «Фонтанки»

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