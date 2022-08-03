    Пробки

    4/10

    usd60.16eur61.27
    Полет ПелосиДоставайте маскиОчередь за H&MОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Наука

    Ученый расскажет, почему бледные поганки неопасные и при чем тут насекомые

    360
    обсудить

    ДК Лурье и энтомолог Олег Валерский приглашают 6 августа сходить не «по грибы», а к грибам — и за компанию и к червячкам и мошкам, которые рядом с ними обитают. Впрочем, отличать съедобное от несъедобного и ядовитого тоже научит. 8+

    Фото: Наталья Гончарова, «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Если бы мухоморы всегда были красными, название «Мухомор красный» было бы избыточным. Они могут быть и лимонными, и желто-зелеными, и колючеголовыми, и серыми — их вообще больше двух десятков. И едва ли не во всех славянских языках в названии кроется изначальная, вполне полезная в хозяйстве функция: мухоморы использовали как инсектициды, ими мух морили. Но почему у них цвета разные — объяснит Валерский. Как и то, почему именно в наших краях бледные поганки не так страшны. И научит отличать шампиньон от похожего на него довольно опасного грибка. Заодно разберемся, почему понадобилось отделять несъедобные грибы от ядовитых и что такое грибы «условно съедобные».

    Насекомых тоже вниманием не оставим: застанем дневных бабочек, которые скоро начнут готовиться к зиме. «Свяжем существа и растения так, чтобы навсегда запомнить, почему нам нужно беречь каждую невзрачную поганку», — обещают устроители.

    Подробности об экскурсии «Откуси и раскуси». Идем к грибам, не по грибы» смотрите на сайте ДК Лурье.

    Александра Шеромова

    Фото: Наталья Гончарова, «Фонтанка.ру»

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий
    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close