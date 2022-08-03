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    На Петроградской стороне тушили уголок Англии. В ближайшее время встречать гостей там не готовы

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    Пожар на кухне общепита тушили в Петроградском районе Петербурга вечером 3 августа. Несмотря на небольшую площадь, возобновить работу паб пока не смог.

    Как сообщил «Фонтанке» читатель, автомобили экстренных служб теснились на пересечении Малого проспекта Петроградской стороны и Лахтинской улицы незадолго до половины шестого часа вечера. На видео пять пожарных машин, две кареты скорой.

    Читатель «Фонтанки» Никита

    В ГУ МЧС сообщили, что под вечер вторника тушили сразу два пожара в Петроградском районе. Сначала три расчёта тушили пять квадратных метров квартиры на Ораниенбаумской, 22 — 24. Через полчаса после ликвидации помощи запросили из БЦ в паре минутах езды. В кафе на Лахтинской улице,16, обгорели три квадратных метра кухни. «В 17:41 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали», — рассказали в ведомстве.

    На Лахтинской расположен The Corner Pub. Телефон «настоящего уголка Англии», как его называют на сайте заведения, оказался недоступен. В банкетном зале подтвердили, что после случившегося на кухне паб пока не готов принимать посетителей.

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