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    На Невском встали троллейбусы. Очевидцы сообщают, что нет электричества

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    Троллейбусы выстроились в ряд на Невском проспекте. Как рассказали «Фонтанке» очевидцы, причиной могло стать отключение электричества.

    Такую картину читательница Юлия заметила у Аничкова моста около 18:00. Один за другим стоят как минимум четыре троллейбуса.

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    «Яндекс» показывает серьезную пробку на участке главной городской магистрали от Садовой улицы до площади Восстания. В целом ситуацию по городу сервис оценивает на 5 баллов из 10.

    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс», причиной стало повреждение контактной сети на Невском у Литейного проспекта. В 18:03 движение транспорта было восстановлено.

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