На Невском встали троллейбусы. Очевидцы сообщают, что нет электричества

Троллейбусы выстроились в ряд на Невском проспекте. Как рассказали «Фонтанке» очевидцы, причиной могло стать отключение электричества.
Такую картину читательница Юлия заметила у Аничкова моста около 18:00. Один за другим стоят как минимум четыре троллейбуса.
«Яндекс» показывает серьезную пробку на участке главной городской магистрали от Садовой улицы до площади Восстания. В целом ситуацию по городу сервис оценивает на 5 баллов из 10.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс», причиной стало повреждение контактной сети на Невском у Литейного проспекта. В 18:03 движение транспорта было восстановлено.