Трассу «Кола» перекроют во Всеволожском районе для монтажа опоры

Монтажные работы перекроют движение по федеральной трассе «Кола» во Всеволожском районе Ленобласти. Чтобы не собирать пробки, это сделают ночью.
В ночь с 10 на 11 августа на 26-м километре автодороги Р-21 «Кола», на территории Колтушского сельского поселения, будет полностью перекрыто движение транспорта для установки П-образной металлической опоры для знаков переменной информации АСУДД, сообщает 3 августа пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Перерыв в движении продлится не более 20 минут с 0:10 до 0:30.
Перекрытие необходимо, чтобы обеспечить безопасность участников движения во время монтажа ригеля конструкции. Работы выполнит ООО «ПрофИнженерСтрой».