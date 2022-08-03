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    Трассу «Кола» перекроют во Всеволожском районе для монтажа опоры

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Монтажные работы перекроют движение по федеральной трассе «Кола» во Всеволожском районе Ленобласти. Чтобы не собирать пробки, это сделают ночью.

    В ночь с 10 на 11 августа на 26-м километре автодороги Р-21 «Кола», на территории Колтушского сельского поселения, будет полностью перекрыто движение транспорта для установки П-образной металлической опоры для знаков переменной информации АСУДД, сообщает 3 августа пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Перерыв в движении продлится не более 20 минут с 0:10 до 0:30.

    Перекрытие необходимо, чтобы обеспечить безопасность участников движения во время монтажа ригеля конструкции. Работы выполнит ООО «ПрофИнженерСтрой».

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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