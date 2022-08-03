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    В Петербурге после дебоша задержан гитарист Animal ДжаZ

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    Гитарист рок-группы Animal ДжаZ оказался в полиции после жалоб на пренебрежение общественными устоями на Петроградской стороне в Петербурге. Об этом стало известно «Фонтанке» 3 августа.

    Полицию к дому № 16 по улице Академика Павлова вызвала жительница Петербурга, сообщившая о мужчине, чьё поведение не соответствует приличиям и восьми часам утра.

    Приехавшие на место сотрудники задержали возмутителя спокойствия. Его доставили в отдел полиции на Петрозаводской улице, отметив признаки изменённого состояния сознания.

    Известно, что от действий мужчины никто не пострадал, но в компании правоохранителей ему пришлось задержаться. Собеседник «Фонтанки» уточнил, что медицинское освидетельствование проведено, дебошира отпустят под обязательство о явке.

    На сайте группы сказано, что 6 августа Animal ДжаZ выступает в Ереване. Клавишник Александр Заранкин ответил, что ему неизвестно, как проводил утро коллега по коллективу, о задержании он также ничего не знает.

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