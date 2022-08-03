В Петербурге после дебоша задержан гитарист Animal ДжаZ

Гитарист рок-группы Animal ДжаZ оказался в полиции после жалоб на пренебрежение общественными устоями на Петроградской стороне в Петербурге. Об этом стало известно «Фонтанке» 3 августа.



Полицию к дому № 16 по улице Академика Павлова вызвала жительница Петербурга, сообщившая о мужчине, чьё поведение не соответствует приличиям и восьми часам утра.

Приехавшие на место сотрудники задержали возмутителя спокойствия. Его доставили в отдел полиции на Петрозаводской улице, отметив признаки изменённого состояния сознания.