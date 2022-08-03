Петербуржец простил соседа, едва не сделавшего его евнухом

Невский районный суд Петербурга прекратил уголовное дело о стрельбе ниже пояса на проспекте Большевиков. Обвиняемый принёс извинения, и потерпевший с достоинством их принял.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов 3 августа, прекратить уголовное преследование 42-летнего Дмитрия Сенина потерпевший попросил в связи с примирением сторон. Сенина обвиняли в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью с применением оружия.



«Фонтанка» писала, что январской ночью он палил у родной 14-этажки на проспекте Большевиков. Два выстрела из П-М17Т были прицельными и отправили соседа в Мариинскую больницу с огнестрельным ранением мошонки.

