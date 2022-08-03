Петербуржец простил соседа, едва не сделавшего его евнухом

Невский районный суд Петербурга прекратил уголовное дело о стрельбе ниже пояса на проспекте Большевиков. Обвиняемый принёс извинения, и потерпевший с достоинством их принял.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов 3 августа, прекратить уголовное преследование 42-летнего Дмитрия Сенина потерпевший попросил в связи с примирением сторон. Сенина обвиняли в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью с применением оружия.
«Фонтанка» писала, что январской ночью он палил у родной 14-этажки на проспекте Большевиков. Два выстрела из П-М17Т были прицельными и отправили соседа в Мариинскую больницу с огнестрельным ранением мошонки.
Ранение оказалось некритичным и повлекло кратковременное расстройство здоровья. Сенин извинился, загладил причинённый вред и добился прощения.
«Потерпевший к подсудимому не имеет материальных и иных претензий», — уточнили в пресс-службе, отметив, что размер возмещения за пострадавшее мужское достоинство остался для суда секретом.
Сводить дела к миру для Сенина не впервой. В 2018 году мировой суд не стал привлекать его к уголовной ответственности за порчу чужого имущества также в связи с примирением сторон.