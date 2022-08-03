    Пробки

    3/10

    usd60.16eur61.27
    Полет ПелосиДоставайте маскиОчередь за H&MОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Петербуржец простил соседа, едва не сделавшего его евнухом

    976
    обсудить

    Невский районный суд Петербурга прекратил уголовное дело о стрельбе ниже пояса на проспекте Большевиков. Обвиняемый принёс извинения, и потерпевший с достоинством их принял.

    Как сообщает объединённая пресс-служба судов 3 августа, прекратить уголовное преследование 42-летнего Дмитрия Сенина потерпевший попросил в связи с примирением сторон. Сенина обвиняли в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью с применением оружия.

    «Фонтанка» писала, что январской ночью он палил у родной 14-этажки на проспекте Большевиков. Два выстрела из П-М17Т были прицельными и отправили соседа в Мариинскую больницу с огнестрельным ранением мошонки.

    Ранение оказалось некритичным и повлекло кратковременное расстройство здоровья. Сенин извинился, загладил причинённый вред и добился прощения.

    «Потерпевший к подсудимому не имеет материальных и иных претензий», — уточнили в пресс-службе, отметив, что размер возмещения за пострадавшее мужское достоинство остался для суда секретом.

    Сводить дела к миру для Сенина не впервой. В 2018 году мировой суд не стал привлекать его к уголовной ответственности за порчу чужого имущества также в связи с примирением сторон.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий
    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close