Нефтегазовые доходы России за июль оказались ниже ожидаемых на 74,7 млрд рублей

В июле объем дополнительных бюджетных доходов от энергетической отрасли оказался меньше ожидаемой Минфином суммы на 74,7 млрд рублей, сообщили на сайте ведомства 3 августа.
При этом в августе федеральный бюджет, по прогнозам Минфина, может пополниться на 359,5 млрд рублей за счет дополнительных нефтегазовых доходов в связи с «превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем». В июне доходы от энергетической отрасли превысили прогнозируемые на 138,9 млрд рублей.
«В связи с временной приостановкой на 2022 год отдельных положений бюджетных правил, связанных с использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, покупка иностранной валюты и золота за счет указанных выше средств производиться не будет»,— отметили в пресс-релизе.