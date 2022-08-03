Грузовая «Газель» вспыхнула на Энергетиков. На помощь пришла поливальная машина

В Красногвардейском районе Петербурга всем миром тушили фургон компании, занимающейся грузоперевозками. До приезда пожарных положение спасла поливалка.
В 12:34 3 августа пожарным поступила информация о возгорании у дома 39 по проспекту Энергетиков, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Петербурга. Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» уточняют, что у перекрестка с шоссе Революции вспыхнула грузовая «Газель». На кадрах с места ЧП видно, что огонь сначала пытались потушить огнетушителями, но безуспешно, затем к горящему фургону подъехала поливальная машина, и дорожники стали заливать полыхающую кабину водой из шланга.
Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание в 12:52. Сведений о пострадавших в ведомство не поступало. У «Газели» обгорели моторный отсек и салон.