    Пробки

    3/10

    usd60.16eur61.27
    Полет ПелосиДоставайте маскиОчередь за H&MОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Грузовая «Газель» вспыхнула на Энергетиков. На помощь пришла поливальная машина

    913
    обсудить
    ПоделитьсяПоделиться

    В Красногвардейском районе Петербурга всем миром тушили фургон компании, занимающейся грузоперевозками. До приезда пожарных положение спасла поливалка.

    «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    В 12:34 3 августа пожарным поступила информация о возгорании у дома 39 по проспекту Энергетиков, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Петербурга. Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» уточняют, что у перекрестка с шоссе Революции вспыхнула грузовая «Газель». На кадрах с места ЧП видно, что огонь сначала пытались потушить огнетушителями, но безуспешно, затем к горящему фургону подъехала поливальная машина, и дорожники стали заливать полыхающую кабину водой из шланга.

    ПоделитьсяПоделиться

    Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание в 12:52. Сведений о пострадавших в ведомство не поступало. У «Газели» обгорели моторный отсек и салон.

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий
    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close