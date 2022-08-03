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    Грузовой лифт обрушился в московском ТЦ. Пострадали трое

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    Прокуратура Москвы

    Обрушение грузового лифта в торговом центре на Дмитровском шоссе в Москве едва не привело к трагедии. Пострадавшие летели в шахте недолго.

    Как сообщает 3 августа столичная прокуратура, три человека пострадали в результате падения грузовой платформы со второго этажа. Им оказывается медицинская помощь в больнице.

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    Ведомство совместно со Следственным комитетом проводит проверку по факту произошедшего на предмет нарушения требований охраны труда и правил безопасности при ведении строительных или иных работ.

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