Грузовой лифт обрушился в московском ТЦ. Пострадали трое

Обрушение грузового лифта в торговом центре на Дмитровском шоссе в Москве едва не привело к трагедии. Пострадавшие летели в шахте недолго.



Как сообщает 3 августа столичная прокуратура, три человека пострадали в результате падения грузовой платформы со второго этажа. Им оказывается медицинская помощь в больнице.

