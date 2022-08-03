Посадка успешная. AliExpress «приземлился» в России

Роскомнадзор включил AliExpress в число иностранных интернет-компаний, которые выполняют закон о «приземлении». Основанием для этого стала проверка предоставленных маркетплейсом документов, сообщает ведомство 3 августа в своём Telegram-канале.



«Компания выполнила основные обязанности, предусмотренные Федеральным законом № 236-ФЗ : её российское юридическое лицо отвечает требованиям законодательства, на интернет-ресурсе компании присутствует форма для обращений российских граждан и организаций, зарегистрирован личный кабинет на сайте ведомства», — говорится в записи.

