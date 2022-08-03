Посадка успешная. AliExpress «приземлился» в России

Роскомнадзор включил AliExpress в число иностранных интернет-компаний, которые выполняют закон о «приземлении». Основанием для этого стала проверка предоставленных маркетплейсом документов, сообщает ведомство 3 августа в своём Telegram-канале.
«Компания выполнила основные обязанности, предусмотренные Федеральным законом
Отмечается, что фирма также выполнила требования законодательства о локализации персональных данных — сведения хранятся и обрабатываются на территории России.
Закон о «приземлении» вступил в силу с 1 января. Согласно его требованиям, владельцы иностранных информационных ресурсов с суточной аудиторией более 500 тыс. российских пользователей обязаны создать в РФ филиал, представительство или уполномоченное юрлицо, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить на своем ресурсе электронную форму для обратной связи с российскими гражданами или организациями.