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    В Кремле не исключают ужесточения ограничений из-за новой волны коронавируса

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    Новые коронавирусные ограничения могут быть введены в России, если продолжится интенсивный рост заболеваемости, не исключил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Если потребуется, если будет дальше вот эта вот по экспоненте динамика идти вверх, то этого нельзя исключать, конечно», — цитирует ответ Пескова РИА Новости 3 августа.

    Речь, в частности, идет про возвращение обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан.

    Как писала «Фонтанка», в Петербурге заболеваемость растет третью неделю подряд. Болеют уже почти 10 тысяч петербуржцев, а если считать пациентов с ОРВИ и пневмониями, то и все 20 тысяч. Смольный разворачивает койки.

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