В Кремле не исключают ужесточения ограничений из-за новой волны коронавируса

Новые коронавирусные ограничения могут быть введены в России, если продолжится интенсивный рост заболеваемости, не исключил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



«Если потребуется, если будет дальше вот эта вот по экспоненте динамика идти вверх, то этого нельзя исключать, конечно», — цитирует ответ Пескова РИА Новости 3 августа.



Речь, в частности, идет про возвращение обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан.

