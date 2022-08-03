В Кремле не исключают ужесточения ограничений из-за новой волны коронавируса

Новые коронавирусные ограничения могут быть введены в России, если продолжится интенсивный рост заболеваемости, не исключил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Если потребуется, если будет дальше вот эта вот по экспоненте динамика идти вверх, то этого нельзя исключать, конечно», — цитирует ответ Пескова РИА Новости 3 августа.
Речь, в частности, идет про возвращение обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан.
Как писала «Фонтанка», в Петербурге заболеваемость растет третью неделю подряд. Болеют уже почти 10 тысяч петербуржцев, а если считать пациентов с ОРВИ и пневмониями, то и все 20 тысяч. Смольный разворачивает койки.