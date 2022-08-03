Доля ипотеки на рынке новостроек масс-маркета достигла 81% — большинство кредитов берут с господдержкой

За полгода доля ипотеки в петербургских новостройках класса масс-маркет составила 81%, а в мае и июне она достигала 84%. По данным аналитиков Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», 58% ипотечных сделок пришлось на программы с господдержкой, в том числе на субсидированные программы от застройщиков с банками.

Еще 34% пришлось на семейную ипотеку, 2% — на IT-ипотеку, 1% — на военную. Оставшиеся 5% — стандартные ипотечные ставки.