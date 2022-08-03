Доля ипотеки на рынке новостроек масс-маркета достигла 81% — большинство кредитов берут с господдержкой

За полгода доля ипотеки в петербургских новостройках класса масс-маркет составила 81%, а в мае и июне она достигала 84%. По данным аналитиков Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», 58% ипотечных сделок пришлось на программы с господдержкой, в том числе на субсидированные программы от застройщиков с банками.
Еще 34% пришлось на семейную ипотеку, 2% — на IT-ипотеку, 1% — на военную. Оставшиеся 5% — стандартные ипотечные ставки.
Благодаря специальным ипотечным программам и сниженным ставкам, однокомнатные квартиры обошли студии по популярности и во втором квартале вышли на первое место в общем объеме продаж. В объеме спроса в классе «комфорт» на них пришлось 39%, в то в время как на студии — 32%. При этом средняя площадь студии в домах этого сегмента достигает 24–25 кв. м, а однокомнатной квартиры — 36–37 кв. м. Двухкомнатные квартиры занимают в спросе 22%, а трехкомнатные — 7%.
Также, по данным экспертов, уверенно растет спрос на квартиры с отделкой и уже составляет более 70%, приближаясь к показателю 75%. Еще в первом полугодии возросло количество обращений насчет меблировки квартир — в два раза относительного того же периода прошлого года.