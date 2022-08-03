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    В Подмосковье склад OZON полыхает уже на площади 35 тысяч «квадратов». Тушить будут и с вертолётов

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    Площадь пожара на распределительном складе OZON в Подмосковье увеличилась. Огнем охвачены 35 тысяч квадратных метров здания в Истре, сообщает 3 августа МЧС России.

    По данным ведомства, к тушению пожара привлечено более 80 человек и 25 единиц техники. На место отправили два вертолета Ка-32.

    Из здания эвакуировали более 1 000 человек. По предварительной информации, никто не пострадал. В результате пожара обрушилась кровля. В воздух поднимается огромный столб дыма, который видят пассажиры самолётов.

    В Сети появились кадры, на которых, как предполагается, видно начало пожара.

    В пресс-службе OZON отметили, что все товары, которые есть на складе на Новой Риге, пока скрыли — на сайте их статус «Нет в наличии». Стоимость утраченных и поврежденных заказов будет компенсирована, пишет MSK1.RU.

    Прокуратура организовала проверку в связи с пожаром.

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