«ДДТ» выпустили новый клип «Не с вами» — и это почти 10-минутный фильм про «отцов» и «детей»

На YouTube-канале «ДДТ» 3 августа появился новый клип «Не с вами». Режиссером 10-минутного фильма, в котором снимались Павел Литов, Томер Гольдштейн, Ангелина Мага, Олег Алмазов и Николай Горшков, указана Ксения Шутка.

В центре сюжета — противостояние двух миров: отцов и детей. Старшие упрекают младших в безответственном отношении ко всему в жизни: от продуктов (в качестве примера отец семейства приводит надкусанные дочерью и брошенные яблоки) до создания семьи (нравится, не нравится — терпи, есть ответственность). Младшие же объясняют: зато они, в отличие от старших, живут по любви.



В клипе использованы кадры с различных протестных акций, в том числе с силовиками. «Осталось только дотерпеть. И вернуться домой», — произносит в финале закадровый голос одного из главных героев, пишущего другу письмо из армии и оставшегося без мобильной связи «сам знаешь, почему».



Фото: Скриншот клипа Фото: Скриншот клипа Фото: Скриншот клипа Фото: Скриншот клипа Фото: Скриншот клипа Фото: Скриншот клипа Фото: Скриншот клипа Фото: Скриншот клипа Фото: Скриншот клипа Фото: Скриншот клипа Фото: Скриншот клипа Фото: Скриншот клипа Фото: Скриншот клипа Фото: Скриншот клипа Фото: Скриншот клипа Фото: Скриншот клипа Фото: Скриншот клипа Фото: Скриншот клипа Поделиться Поделиться





Поклонники коллектива в основном положительно оценили новую работу группы, слыша в репликах героев пророческие слова.

«Самое лучшее, что я видел! Там даже не двойное дно, а гораздо глубже», — оценил подписчик фан-группы «ДДТ» Виталий. «Потрясающе! Новое поколение изменит мир. Я в 17 мечтала увидеть море, купить юбку на рынке, сходить в кино раз в год. А они могут жить по любви и думать о чем-то большем», — написала Екатерина.

