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    Мужчина без прав обхитрил регистрацию в каршеринге, но не справился с канавой в Янино

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    Гонки с полицией во Всеволожском районе Ленобласти ранним утром 3 августа закончилась для водителя каршеринга в придорожной канаве. Сотрудников ГИБДД он удивил аккаунтом.

    «Дорожный инспектор»

    Около 4 часов утра в поселке Янино-1 сотрудники ДПС ОСБ ГИБДД попытались остановить каршеринговый Hyundai, сообщает «Дорожный инспектор». Водитель в ответ попытался скрыться. Инспекторы начали преследование, но погоня долго не продлилась: у дома 10 по Шоссейной улице каршеринг влетел в придорожную канаву. Водитель попытался убежать, но был задержан.

    33-летний гражданин Узбекистана на вид и по поведению был явно нетрезв, но освидетельствование проходить не захотел. Настроение у мужчины менялось несколько раз: то он отвечал более спокойно, рассказав, что работает поваром, не пьет водку, но пил коктейли, то переходил к агрессивным претензиям, что полицейские хотят заработать. Удивительным оказалось то, что аккаунт в каршеринге он умудрился зарегистрировать на себя, хотя водительские права ему не выдавались.

    В итоге на мужчину составили протоколы по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ (отказ от прохождения медосвидетельствования водителем без прав), ст. 12.25 КоАП РФ (невыполнение требования об остановке) и ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) — за агрессию и ненормативную лексику.

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