«Беги! А то я тебя за твои патлы!» Изгнание подростков из сестрорецкого рая стало уголовным делом

Семейная пара из таунхауса в Курортном районе Петербурга перестаралась с выдворением компании с общественного участка. С последствиями разбираются полиция, прокуратура и медики.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области 3 августа, по следам конфликта, развернувшегося накануне у дома 23 по улице Николая Соколова в Сестрорецке, дознаватель возбудил уголовное дело о хулиганстве. Грубое нарушение общественного порядка вменяют 42-летнему жителю таунхауса, который прогонял подростков с улицы.



«По предварительным данным, причиной стало шумное поведение молодых людей. В ходе конфликта жилец дома ударил 16-летнего подростка по лицу. Несовершеннолетний доставлен в больницу», — рассказали в ведомстве.

Ход расследования взяла на контроль прокуратура Курортного района.

На видео, опубликованном в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», кульминация случившегося. Женщина перешла уже на площадную брань, её юные оппоненты в выражениях скромнее.

«Я здесь хочу отдыхать. Я здесь живу», — махнула она рукой в сторону ЖК с романтичным названием «Рай в шалаше». Пока оставшаяся за кадром девушка пытается объяснить, что если тишину и не соблюдают, то на общественном участке, воспитательный тычок от женщины получает один из её приятелей. Ему же достаётся оплеуха от подошедшего со спины мужчины.



Компания ретируется под крики: «Беги! Беги! А то я тебя сейчас за твои патлы!» Угрозу хозяйка дома всё же выполнила. Её муж в это время, по всей видимости, связывался с полицией: «Юрий, тут молодёжь. Наряд, пожалуйста, вызывай сюда». Молодые люди собирались поступить так же.

42-летний мужчина на видео похож на начальника управления архитектуры администрации Свердловского городского поселения, дававшего комментарий телеканалу в 2015 году, и, по данным «Фонтанки», является его полным тёзкой. После 2017-го его фамилия на сайте местной администрации не упоминается.

