Петербургский зоолог рассказал, кто оставляет слюну в лесах Ленобласти

Белые пенистые комочки, которые можно заметить на стеблях растений в лесах Ленобласти, не стоит принимать за сок растений или следы пробегавших мимо животных. На самом деле такие «снежки» — гнезда для личинок слюнявых пенниц (Philaenus spumarius), насекомых с весьма говорящим именем.

«Раз в год, осенью, самка пенницы откладывает яйца на стебли растений, у основания листьев. Весной из перезимовавших яиц появляются личинки. Они начинают кормиться соком растения и выделяют жидкость, сильно сдобренную муцинами — веществами, придающими ей клейкость и тягучесть. Через крохотные отверстия по бокам брюшка — дыхальца — личинка вдувает в эту слизь порции воздуха», — рассказал 3 августа зоолог Павел Глазков в своём паблике «Каждой твари по паре» в соцсети «ВКонтакте».

По словам зоолога, в слюнявом доме личинки находятся несколько месяцев, после чего наступает пора их зрелости. Пена надёжно защищает их от врагов, жары и холода.

Выбравшись из комочка, пенница начинает вести активный образ жизни. Известно, что в прыжках в высоту ей нет равных: при длине тела в полсантиметра она может прыгнуть вверх почти на метр. Для человека это равносильно прыжку на высоту 200-метрового небоскрёба.