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    Петербурженка заявила о пропаже 22 млн рублей из дачного домика в Рощино

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    О краже крупной суммы денег, хранившихся на даче, сообщила петербургская пенсионерка в Выборгском районе области.

    В полицию 74-летняя женщина пришла накануне, спустя месяц после возможной пропажи, стало известно «Фонтанке» 3 августа. Она, по предварительной информации, сообщила, что больше 22 млн рублей попали из дачного дома в садоводстве в поселке Рощино. При этом, когда точно пропали деньги, она не знает, предполагает, что в период с марта по начало июля 2022 года.

    После того, как пенсионерка сможет пояснить происхождение денег, будет возбуждено уголовное дело.

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