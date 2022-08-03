Петербурженка заявила о пропаже 22 млн рублей из дачного домика в Рощино

О краже крупной суммы денег, хранившихся на даче, сообщила петербургская пенсионерка в Выборгском районе области.
В полицию 74-летняя женщина пришла накануне, спустя месяц после возможной пропажи, стало известно «Фонтанке» 3 августа. Она, по предварительной информации, сообщила, что больше 22 млн рублей попали из дачного дома в садоводстве в поселке Рощино. При этом, когда точно пропали деньги, она не знает, предполагает, что в период с марта по начало июля 2022 года.
После того, как пенсионерка сможет пояснить происхождение денег, будет возбуждено уголовное дело.