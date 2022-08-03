Побег после угона и ДТП не помог петербуржцу скрыться от полиции в Буграх

Угон «Лады» под Петербургом завершился ДТП и брошенной машиной. Побегать от полиции подозреваемому удалось недолго.
В 11 часов утра 1 августа в полицию Всеволожского района Ленобласти обратился 41-летний житель Бугров и сообщил, что между 19:30 29 июля до 7:00 30 июля кто-то похитил из поселка его ВАЗ 2112, после чего совершил на ней ДТП и, проехав 50 метров, бросил машину, а сам скрылся. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон), стало известно «Фонтанке» 3 августа.
Спустя сутки, в 12:30 2 августа, полицейские задержали подозреваемого все там же, в Буграх, — у дома, откуда была похищена «Лада». Им оказался 20-летний неработающий петербуржец. Ранее он уже несколько раз был осужден за кражи и угон. Молодого человека поместили в изолятор.