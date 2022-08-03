Веселые посиделки со стрельбой на детской площадке в Невском районе для двоих закончились четырьмя стенами

В Невском районе жители возвращались с работы под звуки выстрелов. Двоих взрослых «малышей» с детской площадки увезли в отдел.



О стрельбе у дома 95, корпус 2, по улице Бабушкина в полицию сообщили очевидцы накануне около семи вечера, стало известно «Фонтанке» 3 августа. Они сообщили, что двое нетрезвых мужчин сидят на качелях, стреляют в разные стороны и смеются.



Наряд задержал на детской площадке двух местных жителей, 28 и 32 лет. В ходе личного досмотра у старшего нашли в кармане предмет, похожий на пистолет Макарова, а также патроны к нему. Специалисты определили, что пистолет охолощенный и был куплен мужчиной за 16 тыс. рублей в магазине «Левша».

