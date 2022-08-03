В Петербурге задержали подозреваемого в развращении ребенка в течение пяти лет

Около месяца сотрудники СК Гатчинского района искали подозреваемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении 13-летнего ребенка. И нашли его в Петербурге.



71-летнего жителя Вырицы задержали сотрудники «детского» отдела уголовного розыска накануне около трех дня у дома 5 по Троицкому проспекту, стало известно «Фонтанке» 3 августа. По предварительной информации, его подозревают в том, что с 2017-го по 2022 год в своей квартире в Гатчинском районе области демонстрировал ребенку (которому на тот момент было 8 лет) порнографические видео, а также совершал в отношении него насильственные действия сексуального характера.

