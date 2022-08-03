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    В очередной раз. Росавиация продлила ограничения на полеты в южные аэропорты

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    Росавиация продлила запрет на рейсы в аэропорты центральной части и юга РФ — до 11 августа. Об этом 3 августа сообщил регулятор.

    Полеты ограничены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

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