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    В Кремле заявили, что Россия готова к переговорам с Украиной: новости вокруг спецоперации за 3 августа

    Что произошло за последние сутки

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    Кремль согласен на переговоры на условиях России
    Кремль согласен на переговоры на условиях РоссииФото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
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    24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 3 августа.

    Закрытие южных аэропортов снова продлили

    Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 03:45 по московскому времени 11 августа, сообщает Росавиация. Ограничение касается аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

    Напомним, аэропорты перестали работать на прием и отправку самолетов 24 февраля, и с тех пор ограничения регулярно продлеваются.

    Песков заявил, что Россия готова решать проблему Украины дипломатическим путем

    Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к решению украинской проблемы дипломатическим путем. Но на своих условиях.

    — И здесь просто уместно еще раз напомнить, что эти условия были согласованы в Стамбуле и они были согласованы обеими сторонами — переговорщиками России и Украины, — цитирует Пескова РИА Новости. — После этого украинская сторона отказалась от согласования... И да, Россия готова, наши условия прекрасно известны украинской стороне. Так или иначе они будут обеспечены.

    Ранее, в середине июля, Песков заявлял, что о переговорах речи не идет.

    В Белгородской области закрыли садики и школы на границе с Украиной

    Белгородский губернатор Вячеслав Гладков объявил в своем телеграм-канале, что в опасных муниципалитетах все школы и детские сады на расстоянии менее пяти километров от границы с Украиной будут закрыты. Детей перераспределяют в другие образовательные учреждения.

    — В пяти муниципальных образованиях — Красная Яруга, Грайворон, Борисовка, Белгородский и Шебекинский районы и округа — мы пока ограничим работу школ и детских садов, которые находятся в пятикилометровой приграничной зоне. Они будут закрыты. Дети будут посещать те школы и детские сады, которые были определены муниципальными властями, — написал глава региона.

    При этом в четырех относительно спокойных приграничных территориях — Ровеньках, Вейделевке, Валуйках, Волоконовке — работа школ и детских садов с 1 сентября начнется в привычном формате.

    Рамзан Кадыров и Леонид Пасечник обменялись наградами

    В Грозном прошла церемония с участием главы Чечни Рамзана Кадырова, секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака и главы ЛНР Леонида Пасечника. Кадырову было присвоено звание Героя ЛНР, а Пасечник и Турчак, в свою очередь, получили ордена Ахмата Кадырова.

    Леонид Пасечник пояснил, что жители Чечни и лично Рамзан Кадыров очень помогли народу ЛНР с начала спецоперации.

    Новые санкции Швейцарии

    Швейцария присоединилась к седьмому пакету санкций против России, который ранее принял Евросоюз. Санкции касаются запрета на покупку, ввоз или транспортировку золота и золотых изделий из РФ, кроме того, будут заморожены активы Сбербанка. Ограничения уже вступили в силу.

    Huawei закрыла свой российский интернет-магазин

    Китайский производитель смартфонов и ноутбуков Huawei закрыл свой российский интернет-магазин Vmall. В компании уточнили, что уже оформленные заказы доставят и гарантия на ранее приобретенные товары сохранится. Ранее сообщалось, что Huawei начал закрывать свои торговые точки в России. По информации РИА Новости, причинами стали одновременно нехватка продукции на складах и падение спроса на смартфоны.

    KFC в России ждет ребрендинг

    Американская Yum! заявила, что завершает передачу местному оператору прав на свои рестораны KFC в России и мастер-франшизы, включая сеть франчайзинговых ресторанов. Новый оператор обязан будет провести ребрендинг точек KFC под концепцию, отличную от Yum!

    Кремль согласен на переговоры на условиях России
    Кремль согласен на переговоры на условиях РоссииФото: Артем Устюжанин / MSK1.RU

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