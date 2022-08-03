В Кремле заявили, что Россия готова к переговорам с Украиной: новости вокруг спецоперации за 3 августа

Кремль согласен на переговоры на условиях России Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU Поделиться Поделиться





24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 3 августа.

Закрытие южных аэропортов снова продлили

Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 03:45 по московскому времени 11 августа, сообщает Росавиация. Ограничение касается аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Напомним, аэропорты перестали работать на прием и отправку самолетов 24 февраля, и с тех пор ограничения регулярно продлеваются. Песков заявил, что Россия готова решать проблему Украины дипломатическим путем

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к решению украинской проблемы дипломатическим путем. Но на своих условиях.

— И здесь просто уместно еще раз напомнить, что эти условия были согласованы в Стамбуле и они были согласованы обеими сторонами — переговорщиками России и Украины, — цитирует Пескова РИА Новости. — После этого украинская сторона отказалась от согласования... И да, Россия готова, наши условия прекрасно известны украинской стороне. Так или иначе они будут обеспечены. Ранее, в середине июля, Песков заявлял, что о переговорах речи не идет. В Белгородской области закрыли садики и школы на границе с Украиной

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков объявил в своем телеграм-канале, что в опасных муниципалитетах все школы и детские сады на расстоянии менее пяти километров от границы с Украиной будут закрыты. Детей перераспределяют в другие образовательные учреждения.

— В пяти муниципальных образованиях — Красная Яруга, Грайворон, Борисовка, Белгородский и Шебекинский районы и округа — мы пока ограничим работу школ и детских садов, которые находятся в пятикилометровой приграничной зоне. Они будут закрыты. Дети будут посещать те школы и детские сады, которые были определены муниципальными властями, — написал глава региона.

При этом в четырех относительно спокойных приграничных территориях — Ровеньках, Вейделевке, Валуйках, Волоконовке — работа школ и детских садов с 1 сентября начнется в привычном формате.



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Леонид Пасечник пояснил, что жители Чечни и лично Рамзан Кадыров очень помогли народу ЛНР с начала спецоперации.

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